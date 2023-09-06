الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حقيقة عرض الأهلي لضم مابولولو

مابولولو
مابولولو

كشف محمد أحمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري، تفاصيل العرض المقدم للأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لزعيم الثغر .

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وقال أحمد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " هناك صفقات في الطريق للاتحاد السكندري، الفريق يقترب من إتمام التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "المهاجم سيكون غاني الجنسية، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة".
وواصل: "المهاجم الغاني سيكون تحت السن، ولن يكون بديل للأنجولي كريستوفر مابولولو".
وأكمل: " اتخذنا قرارا بعدم التفريط في مابولولو رغم تلقينا عرضا ضخما من أحد السعودي للتعاقد معه، ولكن تم رفضه؛ نظرا للحاجة الفنية للاعب".
وأتم: "الأهلي لم يفاوض مابولولو خلال الفترة الماضية، ولن نفرط في اللاعب في الفترة الحالية".

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