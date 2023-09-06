الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: اتحاد جدة يشبه مانشستر سيتي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

علق عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، على قرعة كأس العالم للأندية 2023 والتي من المقرر لها أن تقام في المملكة العربية السعودية. 

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وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " فريق اتحاد جدة يمثل تطور الدوري السعودي بعد الصفقات القوية التي جاءت إلى أندية القمة بدوري (روشن)".
وتابع: "الأهلي سيلاقي أقرب فريق لمانشستر سيتي الإنجليزي حال مواجهة اتحاد جدة في مونديال الأندية".
وأتم: "كولر يبحث عن الخروج من معسكر النمسا بعدة نقاط، أهمها إحداث تجانس بين قائمة الفريق والاستعداد بشكل قوي للسوبر الأفريقي ومونديال الأندية".

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