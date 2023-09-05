رئيس الاتحاد السعودي: سأكون أول مشجعي العميد في كأس العالم للأندية

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه الشديد لاتحاد جدة خلال بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في المملكة العربية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تطلق نسخة كأس العالم للأندية في الثاني عشر من الشهر الجاري، والتي ستبدأ بمواجهة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي.

وأشار المسحل في تصريحاته عبر شبكة قنوات "ssc"، إلى أنه سيكون أول مشجعين اتحاد جدة خلال مونديال العالم للأندية، وذلك من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.

تصريحات المسحل

قال المسحل في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة لي كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، أتمنى كثيرًا أن يقدم الاتحاد أفضل مستوياته في هذه البطولة".

وأضاف: "كما أرغب في أن يصل الفريق لمراحل متقدمة وإن شاء الله يحصد الكأس، ولا توجد مباراة سهلة".

وأتم ياسر المسحل تصريحاته: "تواجد اتحاد جدة في البطولة وخلفه الجماهير الكبيرة، هذا يجعلني متأكد من أنها ستكون مباريات أكثر وبطولة رائعة، وسأكون أول مشجعي النادي في هذه البطولة".

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بالأهلي المصري في الخامس عشر من الشهر الجاري.