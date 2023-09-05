الأهلي يبتعد عن مانشستر سيتي بقرعة كأس العالم للأندية

تحدد بشكل رسمي منافس الاهلي في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023، بعد إجراء قرعة البطولة اليوم الثلاء، وذلك في نسختها التي تحتضنها السعودية من 12 ديسمبر حتي 22.

وأقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء في مدينة جدة السعودية، التي تستضيف البطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي مع الفائز من مباراة الدوري التمهيدي بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور الثاني من مونديال الأندية.

وفي حالة فوز الأهلي في الدور الثاني، يلتقي بطل أفريقيا في نصف النهائي مع ممثل أمريكا الجنوبية، الذي يتم تحديده في شهر نوفمبر المقبل.

في المقابل يلعب أوراوا الياباني بطل آسيا مع كلوب ليون المكسيكي ممثل أمريكا الشمالية في المواجهة الثانية بالدور الثاني.

ويتأهل الفائز من لقاء أوراوا وليون لمواجهة مانشستر سيتي، بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي.

وبهذا لن يلتقي الأهلي مع مانشستر سيتي إلا في حالة بلوغ الفريقين المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام منافسات المسابقة في مدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.