غموض في حق إدارة الشركة...ونسب التداول الحر تحسم ملكية الإدارة

تفاصيل مثيرة في صفقة " إيسترن كومباني"

أنشغل مجتمع سوق المال والأعمال باتفاقية استحواذ شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"وسيطرة الصفقة على اهتمام السوق، حول حق الإدارة هل سيكون للحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أم للشركة الاماراتية؟

بلغت قيمة الصفقة 625 مليون دولار بما يعادل مبلغ (19.33 مليار جنيه) مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع، ووفقا لسعر الدولار الرسمي بالبنوك، فأن سعر السهم وفقا للصفقة يصل إلى نحو 90 سنتا، أو ما يعادل نحو28.96 جنيها.

كشفت مصادر خاصة لـ"الوفد" أن نسب التداول الحر في السوق والتي تصل إلى نسبة 43.7% وفقا لآخر افصاح للبورصة، وهذه النسب التي تقل عن 5% قد تكون مملوكة بصورة كبيرة لصناديق حكومية ممثلة في العديد من الجهات والهيئات الحكومية، وهي ما قد تحسم جدل حق الإدارة في الشركة الشرقية.

قال عمرو الألفي خبير أسواق المال أن سعر صفقة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني أعلى من سعر السوق بنحو 35%، ولكن إذا ما قورنت بطرح مارس عام 2019 والذي بلغ نسبته 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة، وبلغت الصفقة وقتها1.4 مليار جنيه، بما يعني أن الشركة وقتها كان تقيمها نحو 38 مليار جنيه، ووفقا لسعر الدولار عام2019 والذي كان يصل وقتها إلى نحو 17.40 جنيها، وسعر الدولار الجاري 30.95 جنيه يتبين أن الصفقة أقل من تقييم مارس 2019بنحو 5% .

وقال أن قيمة الشركة أعلى بكثير من قيمة الصفقة، بما يتجاوز70%، مشيرا إلى أن مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع والذي سيضخهم المستثمر، قد يتحول بعد ذلك إلى حصة أسهم لشركة "جلوبال" بما يسهم في ارتفاع حصتها إلى 35% بعد ذلك من رأس مال الشركة.

قال محمد عبدالحكيم خبير أسواق المال أن سعر السهم في الصفقة يصل إلى نحو 90 سنتا، بما يعادل نحو28.96 جنيها، موضحا أن تغيير هيكل الملكية قد يؤثر بعد ذلك على التوزيعات، حيث اعتادت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتوزيع نقدي كبير للمساهمين، إلا أن هذه السياسة قد تتغير مع هيكل الملكية الجديد للشركة، على اعتبار أن هذه الارباح قد يعاد ضخها في استثمارات الشركة التوسعية.

قال هاني عامر خبير اسواق المال أن قيمة 150 مليون دولار المزمع ضخهم من الشركة المستحوذة لشراء المواد التبغية سيعمل على تحقيق التوازن في السوق، بالإضافة إلى أن بيع حصة من الشركة يأتي ضمن برنامج الطروحات الذي تسير فيه الدولة.

أضاف أن مثل هذه الطروحات تعمل على استقطاب المستثمرين والأموال الأجنبية في ظل البيئة الاستثمارية، التي يحظى بها السوق المصري، بالإضافة إلى المكاسب المالية الكبيرة المحققة للمستثمرين.

قالت حنان رمسيس خبير أسواق المال شرقية للدخان شركة الشرقية ضمن قطاع الاغذية والمشروبات، و ظل سهم الشركة لأعوام طويلة يتداول عند أسعار متدنيةإلى أن قامت الحكومة بيع بحصص منة لمستثمر استراتيجي للحصول علي متحصلات دولارية لسداد احتياجاتها العاجلة، وبالفعل تم بيع صفقة في مارس عام 2019 وهي حصة تمثل 4.5% من حصة الشركة القابضة ، ومع صفقة جلوبال الاماراتية شهد السهم تحركات إيجابية، مما يكون له انعكاس إيجابي على أسهم الشركات بالسوق المصري.

وكان سهم شركة "ايسترني كومباني" قد قاد البورصة للارتفاعات محققا صعود بنسبة تجاوزت 6% وتحقيقه أعلى سعر له مسجلا 24.80 جنيها قبل أن يشهد عمليات جني الأرباح، بنهاية الجلسة محققا قيمة تداول 67 مليون جنيه من خلال كمية تداول 3 مليون سهم، وعدد عمليات1800 عملية...وربحت البورصة خلال جلسة أمس الاثنين 12.5 مليار جنيه، وسجل مؤشرها الرئيسي أعلى مستويات له في تاريخ البورصة ليلامس بذلك مستوى 19 ألف نقطة، بعدما أغلق التعاملات عند مستوي 18910 نقطة.