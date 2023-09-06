أول تعليق من ساندرا ماجد الكدواني بعد تصدرها التريند.. مش مصدقة (فيديو)

علقت ساندرا ماجد الكدواني، على تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها في جزء من حلقة الفنانة إسعاد يونس، وتقديم مفاجأة لوالدها في الاستوديو، بأداء أغنية "بنت أبوها" الشهيرة والتي تم غنائها في مسلسله الأخير "موضوع عائلي" لينهمر بالبكاء خلال الحلقة.

وعبرت ساندرا ماجد الكدواني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة، مع النجمة إسعاد يونس في حلقة الفنان ماجد الكدواني بالأمس.

فوجئت بردود الأفعال غير الطبيعية

وأوضحت أنها فوجئت بشكل كبير بردود الأفعال غير الطبيعية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن، معقبة"أنا لحد دلوقتي مخضوضة من ردود الأفعال والله".

وتابعت ساندرا ماجد الكدواني أن لديها عدد من الخطوات التمهيدية التي تعمل عليها مع صوتها، من خلال التدريب مع أكثر من شخص في الوقت الحالي، من أجل الظهور بشكل أقوى، والغناء بصورة مميزة، لافتة إلى أن ظهورها بشكل مميز في حلقة صاحبة السعادة جاء بعد تدريب كبير خلال الفترة الماضية.