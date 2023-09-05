فوائد زيت اللافندر المذهلة للبشرة

يُعرف زيت اللافندر بأنه زيت عطري يستخدمه البعض لصنع العطور المثيرة، لكن هناك فوائد آخرى ذات أهمية أكبر لزيت اللافندر، فهو من المكونات السحرية في علاج مشاكل البشرة، والتي سنعرض عليك أبرزها في السطور التالية.

زيت اللافندر لعلاج حب الشباب

فوائد زيت اللافندر للبشرة

علاج حب الشباب

يساهم زيت اللافندر، في قتل البكتيريا، وهذا يساعد على الشفاء ومنع العديد من مشاكل الجلد بما في ذلك حب الشباب.

يساعد الزيت العطري في فتح المسام وتقليل الالتهاب، إذا تم وضعه على الجلد.

يحتوي زيت اللافندر على خصائص مفيدة يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب أو البثور في الجلد بسرعة وفعالية.

وتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في هذا الزيت العطري في تنظيف بشرتك عن طريق تقليل حب الشباب.

ويحتوي زيت اللافندر على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا تساعد في التخلص من حب الشباب وخاصة على وجهك.

تخفيف الأكزيما

يتميز زيت اللافندر بقدرته على محاربة احمرار وتهيج الجلد وجفافه والأعراض الأخرى التي عادة ما تصاحب مرضى الأكزيما، إلى جانب احتوائه على مضادات الفطريات والبكتيريا.

التئام الجروح

كشفت الدراسات أن زيت اللافندر يعمل على تعجيل التئام الجروح والخدوش والحروق بشكل جيد، والوقاية من الآثار التي يمكن أن تنتج عنها.

محاربة التجاعيد

يحتوي زيت اللافندر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة والوقاية من التجاعيد بالوجه والجلد.

يعالج جفاف البشرة

يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للميكروبات والفطريات مما يجعله علاجاً طبيعياً للبشرة الجافة، كما أنه يقضي على بكتيريا Staphylococcus aureusالمسؤولة عن التسبب في حالة الجلد الأكزيما، كذلك هو يوفر الرطوبة لبشرتك حتى الطبقة الداخلية مما يقضي على الجفاف.