أبرزها حب الشباب| حضري ماسك جيل الصبار الفعّال للتخلص من عيوب البشرة

يُعرف جيل الصبار بفوائده المذهلة في علاج أغلب مشاكل البشرة، لذلك يدخل في صنع أغلب منتجات العناية بالبشرة وأيضًا الشعر، وخلال السطور التالية نقدم لك ماسك سحري بجيل الصبار لعلاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب.

جيل الصبار

طريقة تحضير ماسك جيل الصبار للبشرة

1- اخلطي ملعقة كبيرة من جل الصبار مع قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي ويمكنك تخفيف الخليط بقطرات الماء.

٢- ضعي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة ١٠ دقائق.

٣- اغسلي وجهك بالماء البارد للتخلص من الخليط وستلاحظين النتيجة مع تكرار تطبيقه.

فوائد الصبار لحب الشباب

يمكن استخدام ماسك الصبار للوجه بهدف علاج الحبوب والتخفيف منها، حيث أن الصبار يحتوي على مواد ذات خصائص مضادة للالتهاب وللبكتيريا، وتضفي الرطوبة إلى البشرة، كما أنه يمكن أن يساهم في تخفيف تهيج البشرة بطريقة لطيفة.

ويمكن استخدام جل الصبار للبشرة، إلى جانب الأدوية الموصوفة، لعلاج حب الشباب الالتهابي الطفيف إلى معتدل الشدة، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص والمشرف على الحالة.

فوائد الصبار للبشرة الدهنية

يعتبر جل الصبار من أفضل الخيارات لترطيب البشرة الدهنية، حيث يتم امتصاصه بسهولة، ويؤدي إلى ترك البشرة ناعمة، ودون أن يسبب زيادة إفراز الدهون فيها أو انسداد المسامات.

فوائد الصبار للتصبغات

تتضمن فوائد الصبار للوجه أيضًا التقليل من التصبغات، حيث يحتوي الصبار على مواد كيميائية تسمى الألوين والألويسين والتي لها خصائص تعمل على تفتيح البشرة، ويمكن أن تقلل هذه المواد من التصبغات الموجودة على الوجه عن طريق تدمير خلايا الميلانين الموجودة ومنع تكون المزيد منها في الجلد.

وبالتالي، من الممكن استخدام ماسك الصبار للوجه بهدف التقليل من البقع الداكنة والتصبغات الناجمة عن التعرض للشمس، أو ندبات حب الشباب، أو الحمل.