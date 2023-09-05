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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أبرزها حب الشباب| حضري ماسك جيل الصبار الفعّال للتخلص من عيوب البشرة

جيل الصبار
جيل الصبار

يُعرف جيل الصبار بفوائده المذهلة في علاج أغلب مشاكل البشرة، لذلك يدخل في صنع أغلب منتجات العناية بالبشرة وأيضًا الشعر، وخلال السطور التالية نقدم لك ماسك سحري بجيل الصبار لعلاج مشاكل البشرة مثل حب الشباب.

 

جيل الصبار

طريقة تحضير ماسك جيل الصبار للبشرة

1- اخلطي ملعقة كبيرة من جل الصبار مع قطرة واحدة من زيت شجرة الشاي ويمكنك تخفيف الخليط بقطرات الماء.

٢- ضعي الخليط على وجه نظيف واتركيه لمدة ١٠ دقائق.

٣- اغسلي وجهك بالماء البارد للتخلص من الخليط وستلاحظين النتيجة مع تكرار تطبيقه.

 

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لعلاج مشاكل البشرة.. طريقة تحضير ماسك العرق سوس

فوائد الصبار لحب الشباب

يمكن استخدام ماسك الصبار للوجه بهدف علاج الحبوب والتخفيف منها، حيث أن الصبار يحتوي على مواد ذات خصائص مضادة للالتهاب وللبكتيريا، وتضفي الرطوبة إلى البشرة، كما أنه يمكن أن يساهم في تخفيف تهيج البشرة بطريقة لطيفة.

 

ويمكن استخدام جل الصبار للبشرة، إلى جانب الأدوية الموصوفة، لعلاج حب الشباب الالتهابي الطفيف إلى معتدل الشدة، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص والمشرف على الحالة.

 

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لعلاج مشاكل البشرة.. طريقة تحضير ماسك العرق سوس

فوائد الصبار للبشرة الدهنية

يعتبر جل الصبار من أفضل الخيارات لترطيب البشرة الدهنية، حيث يتم امتصاصه بسهولة، ويؤدي إلى ترك البشرة ناعمة، ودون أن يسبب زيادة إفراز الدهون فيها أو انسداد المسامات.

فوائد الصبار للتصبغات

تتضمن فوائد الصبار للوجه أيضًا التقليل من التصبغات، حيث يحتوي الصبار على مواد كيميائية تسمى الألوين والألويسين والتي لها خصائص تعمل على تفتيح البشرة، ويمكن أن تقلل هذه المواد من التصبغات الموجودة على الوجه عن طريق تدمير خلايا الميلانين الموجودة ومنع تكون المزيد منها في الجلد.

وبالتالي، من الممكن استخدام ماسك الصبار للوجه بهدف التقليل من البقع الداكنة والتصبغات الناجمة عن التعرض للشمس، أو ندبات حب الشباب، أو الحمل.

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