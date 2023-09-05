وزارة الرياضة: لسنا جهة إختصاص لبحث شكوى بيراميدز ضد قناة الأهلي

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً رسمياً لتوضيح ملابسات الخطاب الصادر عن الوزارة فيما يتعلق بالأزمة بين نادي بيراميدز وبعض الإعلاميين بقناة النادي الأهلي.

وجاء نص بيان وزارة الرياضة على النحو التالي:

“ تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للإرتقاء المستمر بالرياضة المصرية .. وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم ..

وأنه على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم ”.

وزارة الرياضة تطلب إحالة القيعي والمنيسي للمجلس الأعلى للإعلام

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قد طلبت بشكل رسمي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتحقيق مع عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، وزميله في ذات البرنامج الصحفي إبراهيم المنيسي، بشأن التجاوزات المنسوبة إليهما في إحدى حلقات البرنامج ضد السيد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، دون سند قانوني واتهامه بالمسئولية في تهريب لاعبين من النادي الأهلي دون تقديم الدليل القانوني، ما يعتبر إساءة يتوجب معها التحقيق وإحالتها للجهات المسئولة.