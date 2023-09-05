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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزارة الرياضة تطلب إحالة القيعي والمنيسي للمجلس الأعلى للإعلام (مستند)

عدلي القيعي
عدلي القيعي

 طالبت وزارة الشباب والرياضة، بشكل رسمي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتحقيق مع عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، ومقدم برنامج ملك وكتابة عبر قناة النادي الأهلي، وزميله في ذات البرنامج الصحفي إبراهيم المنيسي، بشأن التجاوزات المنسوبة إليهما في إحدى حلقات البرنامج ضد السيد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، دون سند قانوني واتهامه بالمسئولية في تهريب لاعبين من النادي الأهلي دون تقديم الدليل القانوني، ما يعتبر إساءة يتوجب معها التحقيق وإحالتها للجهات المسئولة.

 كما طالبت الوزارة، في ذات الخطاب اتحاد كرة القدم، برئاسة السيد جمال علام، بضرورة توضيح موقف لجنة التظلمات بالجبلاية بشأن شكوى نادي بيراميدز المقدمة ضد لاعب الأهلي حسين الشحات، بشأن واقعة اعتدائه بالضرب والسب على المدافع المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، وتهديده وترويعه أثناء مباراة الفريقين في الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي والتي جرت يوم ٢٣ يوليو الماضي، مع مطالبة لجنة التظلمات بضرورة توضيح ما تم من أعمال في تلك الشكوى بأسرع وقت ممكن.

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