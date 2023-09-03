سقوط الأمطار خلال ساعات.. الأرصاد الجوية تكشف

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين 4 أغسطس 2023، إذ أنه من المتوقع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة المتفرقة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

ونشرت الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأحد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأثنين، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وهناك وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأسبوع الجاري

تتوقع أن تكون حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غد الإثنين وحتى السبت 9 سبتمبر 2023، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن يكون طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة، وتكون على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 20%، كما أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة على مدار اليوم.