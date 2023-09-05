الحوار الوطني.. محمد عزت يطالب بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري حول العالم

طالب الدكتور محمد عزت حجازى استشارى تحسين الإنتاجية بمشروع سكور، ومحاضر بالاكاديمية الوطنية للتدريب، بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى حول العالم مما سيساعد المصنع والمصدر المصرى للوصول إلى الأسواق العالم .

جاء ذلك خلال كلمته بلجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

واوصى عزت فى التوسع فى المشاركة فى المعارض الدولية مما يساعد على ترويج المنتج المصري ، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والحكومي فى هذا المجال، مطلبا الاهتمام بالجودة وشهادات الجودة التى تساعد فى التصدير.

وطالب الجهات المعنية بمزاولة التصدير والمجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير أن يستمعوا بعضهم البعض ويكون هناك تعاون بينهم .

وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين علي أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبو خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.