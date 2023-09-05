شابة تطعن جدها.. والسبب "رائحة مُزعجة" !

أقدمت شابة على جريمة تنفر منها أي نفس مُتزنة، وذلك بعد أن حاولت إزهاق روح جدها في خريف عُمره بطريقة بشعة.

اقرأ أيضاً:رجل يفتح النار على صديقه بسبب "الشطيرة الأخيرة"





المُثير في القصة أن الجريمة كان سببها طلب الجد من حفيدته أن تقوم بالاستحمام للتخلص من الرائحة الكريهة التي أزعجته في المنزل.

الحفيدة العاقة تنهر جدها بطعنة في الوجه !

وبحسب ما نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الشرطة ألقت القبض على الشابة كارينجتون هاريس – 22 سنة بعد أن طعنت جدها بسبب شجارٍ نشب بينهما بسبب عدم حرصها على نظافتها الشخصية.

وأكدت تقارير محلية على أن المُحققين أثبتوا أن الشجار بين كارينجتون وجدها وجدتها بدأ حينما طلبا منها الاستحمام.

وفقدت المُتهم سلطانها على أفعالها بعد تلك النقطة، وأخذت تُحطم في محتويات الشقة التي يقطنون بها، وفي أثناء مُحاولة الجدين السيطرة عليها، استلت الجانية سكيناً من المطبخ وطعنت به جدها في وجهه.

وفرت الجانية من مسرح الجريمة في محاولة للاختباء في منطقة غابات بالمقربة من المنزل، وتم العثور عليها بعد عدة ساعات عقب وصول السلطات لمكان اختبائها خلف بيت قريب.

وجرى نقل الجد للمستشفى بعد أن أسعفته العناية الآلهية، ويخضع حالياً للرعاية الطبية من أجل الوصول لحالة الاستقرار الصحي المطلوبة.