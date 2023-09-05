رئيس وزراء اليابان يصل إندونيسيا لحضور قمة "آسيان"

وصل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا لحضور اجتماع على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وذكرت شبكة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن كيشيدا سيحضر لقاء على هامش القمة غدا ومن المتوقع أن يدعو إلى المزيد من التعاون على نطاق واسع يشمل استثمارات البنى التحتية والأنشطة البحرية وتقوية النظام الدولي الحر والمفتوح .

ومن المتوقع أن يشرح كيشيدا للدول أعضاء الرابطة الأسس العلمية لخطة تصريف مياه معالجة مفاعل "فوكوشيما" المخففة في البحر، وهي الخطة التي انتقدتها الصين بشكل كبير وحظرت على إثرها واردات المأكولات البحرية اليابانية .

ومن المقرر أن يسافر كيشيدا إلى الهند لاحقا هذا الأسبوع لحضور فعاليات مجموعة العشرين.