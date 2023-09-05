عاجل
وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا تكبدت خسائر بأكثر من 66 ألف عسكري منذ بدء الهجوم المضاد الأهلي في النمسا .. كولر يعلن تشكيل الأحمر في الودية الأولى
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شكري: نعمل مع اليابان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

سامح شكري
سامح شكري

 

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن لقاءه مع وزير الخارجية الياباني اليوم الثلاثاء تناول اهتمام البلدين ببناء علاقات الصداقة التاريخية ، وتأتي للبناء على الزخم المتولد عن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت الإعلان للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه وزير خارجية اليابان والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه تبادل مع نظيره وزير الخارجية الياباني الإعراب للتطلع على أن تشهد الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في مطلع ديسمبر المقبل في طوكيو، بحثا معمقا لكيفية ترجمة الإعلان المهم الذي يمثل علامة فارقة على طريق العلاقات المصرية اليابانية إلى خطوات ملموسة بما يعظم النفع المشترك لشعبي البلدين.

مواد متعلقة

توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وصندوق المعونة الإفريقي التابع للجامعة العربية

العكلوك يُطالب بإطلاق حوار سياسي مع الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين

تحت رئاسة المغرب.. انطلاق أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

المندوب الدائم للمغرب يتسلم رئاسة الدورة 160 لمجلس الجامعة العربية

السفير مهند العكلوك: الجامعة العربية تبحث مستجدات القضية الفلسطينية من خلال 4 اجتماعات وزارية

​انعقاد الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية الافريقية الخامسة

تمديد فترة المشاركة بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي

العسومي: إنشاء قنوات دائمة للاتصال بين الناخبين والنواب يضمن للقوانين الفاعلية

الجريدة الورقية