شكري: نعمل مع اليابان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن لقاءه مع وزير الخارجية الياباني اليوم الثلاثاء تناول اهتمام البلدين ببناء علاقات الصداقة التاريخية ، وتأتي للبناء على الزخم المتولد عن زيارة رئيس الوزراء الياباني لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت الإعلان للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه وزير خارجية اليابان والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه تبادل مع نظيره وزير الخارجية الياباني الإعراب للتطلع على أن تشهد الجولة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين في مطلع ديسمبر المقبل في طوكيو، بحثا معمقا لكيفية ترجمة الإعلان المهم الذي يمثل علامة فارقة على طريق العلاقات المصرية اليابانية إلى خطوات ملموسة بما يعظم النفع المشترك لشعبي البلدين.