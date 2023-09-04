أستاذ علوم سياسية يكشف أهمية زيارة وزير خارجية اليابان للقاهرة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارة وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي لمصر في إطار جولة بالمنطقة تشمل أيضًا الأردن والسعودية مهمة ولاسيما بعد إنضمام مصر والسعودية لمجموعة البريكس والتي تعد أكبر تكتل اقتصادي في العالم.



علاقات طيبة مع الدول العربية



وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن اليابان ذات اقتصاديات كبرى عالميًا وأحرزت تقدم اقتصادي كبير ونموذج لعديد من الدول، فضًلا عن أنها ترتبط بعلاقات طيبة بالدول العربية، وأيضًا مهتمة بالقارة الافريقية، مشيرًا إلى أن القاهرة هي مدخل للقارة الإفريقية وعامل مؤثر في المنطقة.



جولة وزير الخارجية الياباني



وأفاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جولة وزير الخارجية الياباني لها أهداف سياسية حيث أن مصر والاردن من الدول المهتمة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي تستهدف الزيارة تعزيز سبل التعاون الثنائي المشترك، ومناقشة القضايا المشتركة والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.



مناقشة القضايا الساخنة



وذكر بدر الدين، أن الزيارة تستهدف أيضًا مناقشة النواحي السياسية منها مناقشة القضايا المثارة في المنطقة العربية ولاسيما الملفات الساخنة في سوريا واليمن والسودان وقضية الارهاب، والتعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدًا أن مصر لها ثقلها على المستوى الدولي.

زيارة وزير خارجية اليابان



يذكر أن ، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي يبدأ اليوم زيارة رسمية لمصر تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها كبار المسئولين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وقال الوزير المفوض بسفارة اليابان بالقاهرة ونائب رئيس البعثة تاكادا كاتسونوبو، إن زيارة الوزير الياباني تأتي في إطار جولة في المنطقة تشمل أيضا الأردن والسعودية.