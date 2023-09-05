الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يهنئ علاء مشرف لاختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علاء مشرف لاختياره نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة للشؤون المالية، وهو يُعد بمثابة أمين الصندوق في الأعراف واللوائح المصرية.

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كما أكد أن مصر مليئة بالكوادر الرياضية والشبابية الوطنية التي تهدف لخدمة بلدها بمنتهي الإخلاص والتفاني في العمل.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن تواجد المصريين في المناصب الدولية تدل على ثقة الاتحادات الدولية والإقليمية في ممثلي مصر، بالإضافة إلي قدرة الكوادر المصرية على إدارة المؤسسات الدولية.

وتمني صبحي التوفيق لمشرف في منصبه الجديد في الاتحاد الدولي في الفترة القادمة الأمر الذى يتيح له العمل على تطوير لعبة تنس الطاولة محليًا ودوليًا.

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