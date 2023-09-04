الشباب والرياضة تنظم ندوة تثقيفية توعوية بمركز شباب الإمامين والتونسي

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة مودة "مساجد آل البيت تنمية وتطوير "، ندوة تثقيفية توعوية بمركز شباب الإمامين والتونسي تحت عنوان "بانوراما تاريخية"، حاضر بها الكاتب والروائي الدكتور شريف شعبان خبير وأستاذ الآثار بجامعة القاهرة.



شهدت الندوة حضورًا واسعًا جدًا ليس فقط على مستوى الشرائح المستهدفة من الأطفال المقيدين بالأنشطة الرياضية والثقافية كالكشافة والكاراتيه وكرة القدم للفتيات، بل وأيضًا من قبل أولياء الأمور من الأمهات.



وتناولت الندوة العديد من المحطات التاريخية المصرية بداية من مصر القديمة وصولًا إلى القاهرة التاريخية لاسيما منطقة الخليفة والسيدة عائشة والإمامين والتونسي والعامرة بالكنوز التاريخية من أماكن أثرية متنوعة ليس الآثار الإسلامية من مساجد عتيقة ومساجد وأضرحة آل البيت وصحابة سيدنا النبي محمد ﷺ والأئمة وحسب بل وأيضًا الآثار الفاطمية المتنوعة.

كما تضمنت الندوة أهمية استخدام التقدم التكنولوجي في دعم تصحيح المفاهيم المغلوطة والتى تستهدف تاريخنا وموجات التشكيك التي تظهر بين الحين والآخر كالمنصات والتطبيقات المصرية الموثوقة ولعل أحدث الأدوات التكنولوجية الحديثة المدينة المصرية الأولى على الميتافيرس.

وتأتي مثل هذه اللقاءات المستمرة ومتنوعة المحتوى بهدف طموح لا يتوقف عند الجانب المعرفي والتثقيفي فقط، بل دعم ارتباط النشء وأهالي المنطقة بالأماكن التاريخية العبقرية ذات القيمة التى لا تضاهى، ومن ثم تحقيق الانتماء والذي ينعكس على الحفاظ على هذه الأماكن العظيمة خصوصًا بعد تطويره في إطار مساعي الدولة لإحياء القاهرة الفاطمية وتحويل هذه المنطقة لمتحف إسلامي مفتوح مع مقبرة الخالدين لجميع عظمائنا.

وتجدر الإشارة إلى تبني مؤسسة مودة مشروع طموح لإعداد مجموعة من شباب هذه المنطقة ليكونوا مرشدين سياحين بها.



هذا ويأتي تنفيذ البرنامج التثقيفي التنموي الموسع بالتنسيق والدعم من قبل قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، لاسيما اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك الجهد الكبير من قبل رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب نجوى صلاح، مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب غيداء مصطفي نائل، ولمياء درغام من الإدارة الكشفية والإرشادية، ومديرية الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة الدكتور سيد حزين، ومديرة مركز شباب الإمامين والتونسي فاطمة علي.