وزير الشباب: البنية الرياضية تشهد تطورا شاملا بفضل دعم القيادة السياسية

قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم بافتتاح المبنى الاجتماعي وحمام السباحة الاوليمبي والغاطس والترفيهي بنادي جرين هيلز بمدينة الشروق بوجود رئيس واعضاء مجلس ادارة نادي جرين هيلز والدكتور محمد سليمان عضو مجلس النواب ورئيس جهاز مدينة الشروق المهندس على سعد وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.



فى بداية جولته شاهد وزير الشباب والرياضة فيلم قصير عن اعمال تطوير النادى والتى قام بها مجلس ادارة النادى خلال السنوات الماضية .



واشاد وزير الرياضة بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادى برئاسة تامر السعيد ومجلس الإدارة ، وعلى عملهم المتميز فى تطوير النادي ، بالاضافة الى تنوع الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى للأعضاء.



واضاف صبحي اننا نعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ومصر تمتلك العديد من الابطال الرياضيين فى جميع الالعاب بالمنتخبات القومية بمختلف الالعاب.



كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الأندية فى التنشئة الاجتماعية للافراد داخل المجتمع المصري والتشجيع على ممارسة الرياضة لكافة الاعمار السنية .



وأشار وزير الرياضة ان الوزارة تولى اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر فى جميع المحافظات، موضحا أن البنية الرياضية المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبفضل العلاقات المميزة لمصر على جميع الأصعدة جعلت كافة الاتحادات الرياضية الدولية والقارية تضع ثقتها الكبيرة فى مصر نتيجة النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر فى تنظيمها كبري البطولات خلال الفترات الماضية.



وتوجه رئيس النادى بالشكر الى وزير الرياضة بالتواجد اليوم لافتتاح المنشآت الجديدة فى النادى والتى مرت بالعديد من الصعاب والتى ساعدنا فى تذليلها وحلها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والذي لم يتواني لحظة فى تقديم الدعم الكامل للنادى للارتقاء بالمنشأت الرياضية والاجتماعية به.