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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يُكرم الفائزين ببطولة مصر الدولية للاسكواش

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكريم الفائزين ببطولة مصر الدولية للاسكواش للناشئين والناشئات، والتي استضفتها مصر خلال الفترة من ٣٠أغسطس حتي ٣ سبتمبر، بملاعب نادي نيو جيزة، بحضور السيد/ مايكل جايد رئيس الاتحاد الألماني ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأوروبي، والدكتور عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للإسكواش،  وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرياضة وتطوير المواهب الشابة في مصر.

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وزير الشباب: التحول الرقمي محور أساسي باستراتيجية تطوير النشاط الرياضي

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وزير الشباب والرياضة: الإسكواش المصري يعيش حالة من التألق والتميز

يشارك في البطولة ١٤ دولة مختلفة، ويتنافس خلالها ٢٧٠ لاعب من مختلف دول العالم هم امريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والامارات والكويت والعراق.

تم تنظيم البطولة وفقًا لمراحل سنية مختلفة، بدءً من فئة الناشئين والناشئات تحت سن ١١ و١٣ و١٥ و١٧ و١٩، بالإضافة إلى فئة الناشئات تحت سن ١٩.

وفي فئة الناشئات تحت سن ١٧ و١٩، حققت اللاعبة نادين الحمامي المركز الأول، وتوجت اللاعبه ملك المراغي بالمركز الثاني، وهنا أبو سيتة في المركز الثالث، ومنه أحمد في المركز الرابع.

أما في فئة الناشئين تحت سن ١٧، فقد حصل اللاعب سيف الدين الرفاعي على المركز الأول، وتوجيه اللاعب مالك شريف بالمركز الثاني، وميكل بيتر في المركز الثالث، وحسن المنشاوي في المركز الرابع.

وعبر وزير الشباب والرياضة خلال تكريم اللاعبين عن  فخره بالمواهب الشابة وتطورها في لعبة الإسكواش، مؤكداً على أهمية دعم الشباب وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية.

أشار "صبحي" إلي أن تنظيم تلك البطولة يعكس حرص وزارة الشباب والرياضة علي تعزيز الرياضة لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية العالمية، واستمراراً للجهود المتواصلة لتطوير المواهب الشابة في سبيل تعزيز الرياضة المصرية، والمساهمة في بناء جيل قوي يستطيع اعتلاء منصات التتويج.

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