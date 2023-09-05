الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الجالية المصرية بالنمسا ترفع شعار: “جاينلك يا أهلي مهما كان الطريق صعب”

أبناء الجالية المصرية
أبناء الجالية المصرية بالنمسا في طريقهم لتشجيع الأهلي

 

 

يتوجه أبناء الجالية المصرية بالنمسا، الآن، من خلال عددًا من الأتوبيسات إلى  ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر بفيينا، وذلك لتشجيع النادي الأهلي في  مباراته الودية اليوم مع نادي برافو السلوفيني.

 

 نظم محبي وجمهور الأهلي اتوبيسات خاصة لنقلهم من امام وزارة العدل بالنمسا الي مقر المباراة  ملعب جراتس.

 

ويستمع أبناء الجالية المصرية طوال فترة طريقهم للمعلب لتشجيع النادي الأهلي، إلى الأغاني المصرية، لتسلية طريقهم الصعب.

 

وقال  محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إن المسافة التي يقطعها اتوبيسات الجمهور حوالي 3 ساعات ونصف، ولابد من توقف الاتوبيس ٣٠ دقيقة للراحة والسرعة القصوي طبقا للقانون ٨٠ ك، مضيفًا: " المباراة في مقاطعة حدودية مع سلوفينيا، وسوف تسير الأتوبيسات الناقلة للجمهور علي سلسة جبال الآلب الاوربي ونحن الآن في صعود للجبل من حوالي ٣٠ دقيقة ولم ننتهي بعد، ولكن كل يهون عشان الأهلي".

 

وأضاف “حميدة” في تصريحات خاصة للوفد، “ أنا المجموعة اللي معايا ٢ اتوبيس كامل العدد، ١٢٠ مشجع منهم اعمار بين ٦ ال ٦٦ سنة، والطريق في هذا الوقت بيكون صعب ولكن كله يهون عشان الاهلي”.

 

 يأتي ذلك بتنظيم  وادارة من نادي نجوم الرياضة بالنمسا ودعم من صاحب سلسلة مطاعم Lanorma 

وتعاون مشترك من النادي المصري بفيينا، وسيدات ملتقي اصحاب الرحلة، وتشمل الرحلة كل الفئات سيدات رجال شباب بنات اطفال .

 

كما شاركت شركة الكرنك للسياحة توفير اقل سعر للاوتوبيس وذلك كي يتسني للجمهور من أبناء الجالية المصرية بالنمسا المشاركة وتشجيع فريقه.

 

 هذا وتجري استعدادات بين أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا للتحضير لحضور مباراة النادي الأهلي المصري في النمسا المرتقبة اليوم ، وذلك بعد أن انتابتهم  حالة من الحزن لإلغاء المباراة التي كان من المزعم إقامتها الأربعاء الماضي.

 

وتشمل هذه الاستعدادات التي يقوم بها فريق عمل متكامل من أفراد وكيانات الجالية المصرية بالنمسا، حجز الاتوبيسات من فيينا إلى مكان المباراة والعودة.

 

 وقال محمود حميدة، سكرتير النادي المصري بفيينا، إنه تم اعلام افراد الجالية الراغبين في الذهاب الي المباراة عن طريق كل وسائل التواصل المتاحة سواء الاتصال المباشر او عن طريق الفيس بوك او الإنستغرام، فضلا عن تخصيص مجموعة نشطة من الشباب الفاعل لاستقبال الاتصالات.

 

ويخوض الأهلي مباراة ودية قوية خلال معسكره في النمسا، اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي مع نادي برافو السلوفيني، الذي يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري المحلي، وذلك على ملعب جراتس، الذي يبعد نحو 25 دقيقة عن مقر معسكر المارد الأحمر.

 

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