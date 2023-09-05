الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الشرطة النمساوية تفكك خلية إرهابية يشتبه بصلتها بداعش

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية

أعلن جهاز الاستخبارات الداخلية النمساوي في بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه قواته نجحت  في تفكيك خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش تتألف من 9 رجال وامرأة واحدة، واعتقلت أحد المشتبه بهم. 

 

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وأكد جهاز الاستخبارات أن التحقيقات التي أجراها حتى الآن تظهر أن للمشتبه بهم ميول تتعلق بـ"الإرهاب"، لكن الإعلان خلا من أي تفاصيل عن المشتبه بهم، قائلا إنه لا يزال يجري المزيد من التحقيقات.

وأضاف أن المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و23 عاما، ويعيشون بالقرب من مدينة لينز شمالي النمسا، "يعملون منذ فترة طويلة في تجنيد أفراد لصالح تنظيم داعش الإرهابي وأنشطته الإجرامية".

كما جاء فيه أنه "بالإضافة إلى ذلك، خططوا لإنشاء مسجد أو غرفة للصلاة تحت شعار علم طالبان للقيام بأنشطة دعوة وتجنيد".

لم تكشف السلطات عن هويات المشتبهين تماشيا مع قواعد الخصوصية، لكن وكالة الأنباء النمساوية ذكرت أن أصولهم تعود إلى النمسا وتركيا والعراق وروسيا وكرواتيا أو بدون جنسية.

وخلال عمليات تفتيش المنازل في بداية شهر يوليو، تمت مصادرة العشرات من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب المحمولة والحاسبات الشخصية وغيرها من البيانات والمواد الدعائية.

وأمر مكتب المدعي العام في لينز باعتقال أحد المشتبه بهم، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، خوفا من فراره أو ارتكابه جرائم، فيما يجري التحقيق مع المشتبه بهم الآخرين.

وقال جهاز الاستخبارات إن المجموعة مرتبطة أيضا بإمارة القوقاز، وهي جماعة متطرفة تعمل في القوقاز الروسي، لكن الوكالة لم تقدم أي تفاصيل أخرى حول هذا الاتهام.

واتهمت الجماعة أيضا بتشجيع شاب يبلغ من العمر 19 عاما على كتابة شعارات مؤيدة لداعش على الجدران وإلحاق أضرار بالممتلكات في سانت بولتن، غرب فيينا.

 

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