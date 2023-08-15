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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كاردينال النمسا يدعو لنشر السلام وتعميق الحوار والتسامح بين كل الأديان

كاردينال النمسا
كاردينال النمسا

 

دعا الكاردينال كريستوف شونبرن، رئيس أساقفة النمسا، إلى نشر السلام وتعميق الحوار والتسامح بين كل الأديان.

 

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جاء ذلك خلال احتفال الكنيسة الكاثوليكية النمساوية، اليوم الثلاثاء، بـ"عيد السيدة العذراء مريم" أو ما يعرف بـ"يوم المرأة العظيمة".

وأوضح الكاردينال أنه في منتصف شهر أغسطس تحتفل العديد من البلدان ذات الغالبية الكاثوليكية بعيد انتقال العذراء كعطلة عامة، مشيرا إلى أن النمسا هي أيضًا واحدة من هذه الدول. 

 

وأضاف الكاردينال "احتفال يوم المرأة العظيمة يذكرنا بانتقال العذراء مريم من الحياة المؤقتة إلى الحياة الأبدية حيث تحتفل الكنيسة اليوم بالاعتقاد بأن الموت ليس نقطة النهاية بل العبور العظيم إلى الجنة".

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