الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري

ودائع سنوية في البنوك
ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري

تعلن البنوك المصرية بشكل مستمر بأنواع مختلفة من الودائع، وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، نرصد في السطور التالية أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري.

txt

الصين تضخ مليارات الدولارات في البنوك الروسية بعد العقوبات الغربية

txt

خبير مصرفي يكشف تفاصيل فتح حسابات للمواطنين داخل البنوك مجانا (فيديو)

يتراوح العائد في البنك الأهلي على الوديعة من مدة سنة لـ7 سنوات بين 7.6% و8.31%، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

 

بنك التعمير والإسكان :

يصل العائد على وديعة بنك التعمير والإسكان مدة العام إلى 5.57%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

 

بنك القاهرة:

وديعة السنة والأقل من عامين في بنك القاهرة العائد يصل إلى 4.25%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

 

بنك التجاري وفا:

وديعة العام تصل إلى عائد 6%، والحد الأدنى 20 ألف جنيه.

 

بنك الإسكندرية :

العائد على الوديعة ذات العائد الشهري، ومدة العام يصل إلى 8.75%، والحد الأدنى ألف جنيه.

 

بنك SAIB :

يكون العائد على وديعة العام يصل إلى 14.4%، والحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه.

 

بنك تنمية الصادرات:

العائد على وديعة بنك تنمية الصادرات 8%، والمدة عام، والحد الأدنى ألف جنيه.

مواد متعلقة

أسعار صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد

سعر اليورو خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنوك المصرية

ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب على عملاء البنوك

خالد الجندي يكشف حكم فوائد البنوك.. فيديو

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه فى البنوك
الجريدة الورقية