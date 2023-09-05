تعرف على أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري
تعلن البنوك المصرية بشكل مستمر بأنواع مختلفة من الودائع، وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، نرصد في السطور التالية أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري.
يتراوح العائد في البنك الأهلي على الوديعة من مدة سنة لـ7 سنوات بين 7.6% و8.31%، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.
بنك التعمير والإسكان :
يصل العائد على وديعة بنك التعمير والإسكان مدة العام إلى 5.57%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.
بنك القاهرة:
وديعة السنة والأقل من عامين في بنك القاهرة العائد يصل إلى 4.25%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.
بنك التجاري وفا:
وديعة العام تصل إلى عائد 6%، والحد الأدنى 20 ألف جنيه.
بنك الإسكندرية :
العائد على الوديعة ذات العائد الشهري، ومدة العام يصل إلى 8.75%، والحد الأدنى ألف جنيه.
بنك SAIB :
يكون العائد على وديعة العام يصل إلى 14.4%، والحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه.
بنك تنمية الصادرات:
العائد على وديعة بنك تنمية الصادرات 8%، والمدة عام، والحد الأدنى ألف جنيه.