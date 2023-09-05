تعرف على أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري

تعلن البنوك المصرية بشكل مستمر بأنواع مختلفة من الودائع، وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، نرصد في السطور التالية أعلى 7 ودائع سنوية في البنوك المصرية بعائد شهري.

يتراوح العائد في البنك الأهلي على الوديعة من مدة سنة لـ7 سنوات بين 7.6% و8.31%، والحد الأدنى للوديعة ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان :

يصل العائد على وديعة بنك التعمير والإسكان مدة العام إلى 5.57%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

بنك القاهرة:

وديعة السنة والأقل من عامين في بنك القاهرة العائد يصل إلى 4.25%، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

بنك التجاري وفا:

وديعة العام تصل إلى عائد 6%، والحد الأدنى 20 ألف جنيه.

بنك الإسكندرية :

العائد على الوديعة ذات العائد الشهري، ومدة العام يصل إلى 8.75%، والحد الأدنى ألف جنيه.

بنك SAIB :

يكون العائد على وديعة العام يصل إلى 14.4%، والحد الأدنى للوديعة 150 ألف جنيه.

بنك تنمية الصادرات:

العائد على وديعة بنك تنمية الصادرات 8%، والمدة عام، والحد الأدنى ألف جنيه.