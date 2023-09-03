خبير مصرفي يكشف تفاصيل فتح حسابات للمواطنين داخل البنوك مجانا (فيديو)

كشف الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي أن بطاقة الرقم القومي فقط تكفي لفتح حساب بنكي مجانا للمواطنين والاستفادة من فكرة الشمول المالي.



ولفت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الأحد عبر فضائية etc إلي أن السبب الرئيسي في حرص الدولة لدخول المواطنين تحت مظلة المنظومة المالية والاستفادة من الشمول المالي هو تسهيل الخدمات المصرفية عليهم والحصول على كافة الخدمات بسهولة .

خلال 3 أشهر في السنة يستطيع أي مواطن فتح حساب بنكي مجانا

وأشار إلي أنه فمن خلال اي فعالية كعيد الفلاح فضلا عن 6 فعاليات خلال السنة وكل فعالية تستمر لمدة 15 يوم، مما يعني أنه خلال 3 أشهر في السنة يستطيع أي مواطن من خلال الفعاليات ان يتوجه للبنك لفتح حساب بنكي مجانا سواء فلاح أو غيره، فكل المواطنين المصريين يستطيعوا ولمدة أسبوعين من فتح حساب بنكي مجانا وببطاقة الرقم القومي فقط.

ولفت إلي أن 64.8% من المواطنين هم من لهم حق فتح حسابات لأن أعمارهم فوق 16 سنة، مضيفا: في عام 2017 كان العدد 33% من المواطنين لهم الحق وعمرهم فوق 16 سنة .

ودعا إلى الاستفادة من الفعاليات و المبادرات التي يعلنها البنك المركزي كمبادرة للمشاريع صغيرة المتوسطة كمبادرات لفتح الحسابات والتعامل مع البنوك،فضلا عن البطاقات المصرفية البطاقة الميزة من خلال المحافظ المحمولة التي يطلق عليها المحافظ السحرية، وذلك للمساعدة في استفادة المواطنين من الشمول المالي

