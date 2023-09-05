الأقباط يجتمعون بإيبارشية صنبو وديروط الإثنين المقبل

تنظم مطرانية صنبو وديروط للأقباط الأرثوذكس، الإثنين المقبل، اللقاء الأسبوعي "الاجتماع العام" بمقرها في كنيسة العذراء بدءًا من الساعة السابعة مساءً.

ويترأس اللقاء نيافة الأنبا برسوم مطران الإيبارشية، الذي يتضمن إلقاء العظة الروحية حول مبادئ العقيدة الأرثوذكسية المعاني والمفاهيم المسيحية الصحيحة عقب أداء القداس الإلهي والطقوس الأرثوذكسية خلال هذه اللقاءات الرعوية.

احتفالات روحية كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم



شهدت الكنائس المصرية صباح الأسبوع الماضي، احتفالات روحية كبيرة بمناسبة ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الإحتفالات باقامة "زفة العذراء"، وهو مركب روحي يسير في جنابات الكنائس حاملين أيقونات أم النور ومرددين الحان وترانيم حول سيرة هذه السيرة الفريدة.



يأتي الاجتماع مع فتة احتفالات عيد النيروز أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، بـ الكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.



وتعودهذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي أعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنه المصرية