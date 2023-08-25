الكنيسة القبطية تبدأ فعاليات مؤتمر شباب أوروبا الـ21 بألمانيا.. تفاصيل

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بدأت منذ قليل، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فعاليات اللقاء الأول بمؤتمر شباب أوروبا في دورته الـ21 بألمانيا المقام تحت عنوان " فلا تكون إلا فرحًا" والمقرر استمراره حتى 27 أغسطس الجاري.

ترأس الإفتتاح نيافة الأنبا أرميا، أسقف ورئيس المركز الثقافي القبطي، إلى جانبا صاحبي النيافة الأبنا موسى أسقف الشباب القبطي، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، وبحضور ومشاركة كبير لآباء وأحبار الكنيسة القبطية في المهجر مشاركة الشباب القبطي في ألمانيا وما يقرب من 380 شاب قبطي.

يستضيف دير الشهيد أبوسيفين للأقباط الأرثوذكس في هوكستر الألمانية، فعاليات المؤتمر بمشاركة أسقف النمسا الأنبا جبرائيل، أسقف إيبارشية الأقباط في باريس الأنبا مارك، والأنبا إسطفانوس أسقف بببا والفشن، والأنبا بولس الأسقف العام.

تلتفت أنظار العالم المسيحي إلى هذا اللقاء الذي توقف لمدة 3 إثر تفشي جائحة كورونا، وتعيد فعاليات المؤتمر الجاري، ذكريات تأسيسه عام 2005 في عهد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث والذي أنطلق في الارض المستضيفة بالقرب من الدير المذكور، وعقد في عام2006 في عدة دول أوروبية من أشهرها بريطانيا والنمسا والمجر، واليونان.