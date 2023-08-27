الكنيسة القبطية تختتم فعاليات مؤتمر شباب أوروبا الـ21 بألمانيا

اختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر شباب أوروبا فى دورته الـ21 المقام حاليًا بألمانيا على مدار 3 أيام تحت عنوان «فلا تكون إلا فرحًا».

استضافت الفعاليات دير الشهيد أبوسيفين للأقباط الأرثوذكس فى هوكستر الألمانية، برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب القبطى، والأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، والأنبا أرميا، أسقف ورئيس المركز الثقافى القبطى، بحضور ما يقرب من 380 شابًا قبطيًا وآباء وأحبار الكنيسة القبطية فى المهجر، والأنبا جبرائيل أسقف النمسا، أسقف إيبارشية الأقباط فى باريس الأنبا مارك، والأنبا إسطفانوس أسقف بببا والفشن، والأنبا بولس الأسقف العام.

جاءت فكرة هذا المؤتمر فى عهد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الـ117، بالقرن الماضى، حين كلف أسقف الشباب القبطى أن يتعاون مع الأنبا دميان، أسقف ألمانيا العام، الأنبا بولس المطران العام للشؤون الإفريقية، بالاهتمام بشؤون الشباب القبطى فى المهجر وبحث شأنهم العام والخاص فى عدة أيام.

وخلال عام 2005، عقد المؤتمر بالقرب من دير هوكستر واستمر فى تنظيمه فى عدة دول أوروبية وطاف بلدانًا كثيرة من أشهرها بريطانيا والنمسا والمجر، واليونان، وتم عقد المؤتمر فى دورته الـ19، من العاصمة الإيطالية روما بحضور 600 شاب قبطى، وحمل عنوان «لاحظ نفسك والتعلم»، واستمر فى ضيافة إيبارشية تورينو على مدار عدة أيام تخلل فيها عقد محاضرات وعظات روحية وإقامة القداسات الإلهية.

التفت أنظار العالم المسيحى حول متابعة مؤتمر فى دورته الجارية التى بدأت الجمعة الماضية، نظرًا لانقطاعه لمدة 3 سنوات إثر تفشى جائحة كورونا، وأقامت الكنيسة الدورة الـ20 من المؤتمر فى دير القديس الأنبا أنطونيوس الكبير بالنمسا تحت شعار «كنيستى هى أمي» بحضور ومشاركة 15 أسقف و53 كاهنًا، و380 من شباب أوروبا أبناء إيبارشية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.