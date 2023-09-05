حسين عيسى: الزيادة السكانية تنعكس على ملف التضخم

قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، إن التضخم ظاهرة تنتج عن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، مشددغ على ضرورة تغيير أنماط الحياة فيما يخص الاستهلاك للحد من التضخم الذى ينعكس على الأسعار بشمل كبير.

وأكد عيسى، خلال كلمته اليوم بجلسة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني، على أن الزيادة السكانية تنعكس بصورة أو بأخرى على ملف التضخم ومن ثم غلاء الأسعار، لافتا إلى أن أزمة الدولار من الأسباب الصريحة فى التضخم أيضا.

وتابع عيسى:" مع كامل احترامي لكل المقترحات بشأن توفير الدولار ، ولكن فى الحقيقة نريد أنشطة حقيقة لتوفير الدولار، منهاوعلى سبيل المثال تنشيط السياحة بصورة كبيرة لتشمل مختلف الأنشطة وتعزيز الإستفادة من الموارد المتاحة في هذا القطاع منها على سبيل المثال السياحة العلاجية".

واستكمل عيسيى:" من ضمن التضخم الناتج عم العرض أيضا مشكلة التكلفة وضعف النظام الشديد فى احتساب التكلفة الحقيقة، مشددا على ضرورة البت فى ملف التسعير واحتساب التكلفة، على أن تقوم الدولة بدورها كمنظم للنشاط الاقتصادى، متابعا:" على سبيل المثال فى المانيا لا يستطيع شخص رفع القيمة الايجارية للوحدة السكنية قبل ال جوع للدولة لإثبات أنه ادخل جزمة كن التعديلات والتجديدات على الوحدة وبهذا تكون الدولة منظمة للنشاط الاقتصادى، مشددا على ضرورة تشجيع الصناعات التى تعتمد على المادة الخام المحلية لزيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.