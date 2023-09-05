طلعت عبد القوي يطالب بروشتة علاجية لأزمة التضخم

قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قضية التضخم لا يمكن أن يختلف عليها أحد، مشيرا إلى أن الجميع ينتظر من هذه الجلسة روشتة وخطة يشعر من خلالها المواطن أن ليس هناك تشخيص فقط وإنما علاج للأزمة.

وأوضح خلال كلمته في جلسة التضخم وغلاء الأسعار أن المادة ٧٩ من الدستور تعطي كل مواطن حق الغذاء، وهذا نص دستوري بأن الدولة معنية بهذا الشأن، خاصة وأن هناك متغيرات حاصلة بالفعل منها الزيادة السكانية.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن الأحداث الخارجية لها تأثير سلبي على الأوضاع في مصر، لذا لابد من فكرة زيادة العرض، مشيرا إلى أن هناك تنظيمات تحدث التوازن مثل المجتمع الأهلي والتعاونيات والتي يمكنها توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

ولفت إلى أن جهاز حماية المستهلك صلاحياته تحتاج إلى التفعيل بدلا من كونها صورية، مع زيادة الثقافة التوعوية وترشيد الاستهلاك، قائلا: اتمنى أن تكون هناك روشتة لتخفيف الاحتقان من الأسعار وحل ملف أزمة المصانع المتوقفة.