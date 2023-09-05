تأجيل محاكمة 5 متهمين من جماعة حازمون

أصدرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 5 متهمين بالإنضمام الي جماعة حازمون، لجلسة 18 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات ولفض الأحراز.

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صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض