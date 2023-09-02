جنايات الفيوم تقضي بالسجن عامين على متهم وزوجته لإدانتهما بالتزوير

قضت محكمة استئناف الفيوم برئاسة المستشار محمد معبد، وبحضور وكيل نيابة أحمد سعد.بالسجن لمدة عامين علي متهم وزوجته وكفالة الفى جنيه ، وتعويض مدني مؤقت قدره 15001 جنيه، لإدانتهما بتزوير عقد بيع إبتدائي لقطعة أرض تقع على طريق الممشي السياحي وسط مدينة الفيوم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين م م ربة منزل وزوجها "أ. ن" في القضية رقم 7903 جنح الفيوم لسنة 2023م، بتزوير محرر رسمي "عقد بيع ابتدائي"، وهما ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، وبالاشتراك مع آخر مع آخر مجهول ساعدهما بالبيانات المراد إثباتها، وإنشاء عقد بيع ابتدائي لقطعة أرض على غرار المحررات الصحيحة، نسباها زورًا للموظفين المختصين بتلك الجهة بمدينة الفيوم.

وتضمن قرار إحالة المتهمين، أنهما قلدا بواسطة مجهول أختام شعار الجمهورية واستعملاها على العقد المزور "محل الإتهام".

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اجهزة الامن بلاغًا من ربة منزل تدعى أمل.ن، بتعرضها للنصب من قبل سيدة وزوجها، حيث باعا لها قطعة أرض بعقود مزورة، وتبين إنها مملوكة في الأساس لشخص يدعى ع. ن وهو المالك الأصلي لقطعه الأرض. وأنها أثناء محاولتها تسجيل قطعه الأرض اكتشفت أن العقد مزور، فأبلغت الشرطة على الفور.

تاجيل محاكمة قاتل

ومن جهه اخرى قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد سعد، وأمانه سر عصام سيد،وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. تأجيل محاكمة هاني .أ، المتهم بقتل الطفل توفيق ممدوح (12 سنة) وسرقة التوك توك الخاص به، وقتل شريكه محمد.ب.م (38 سنة) لجلسة 20 سبتمبر الحالى لحين ورود تقريرمستشفى الأمراض النفسية والعقلية للمتهم.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 23 يوليو الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة طفل يدعى توفيق ممدوح مقتولًا وملقى داخل بحر الجعافرة بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد اختفاءه لفترة، وتبين أنّ السبب وراء مقتله، هو سرقة التوكتوك الخاص به

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنّ شخص يدعى هاني. أ.ج ومقيم بقرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم،وراء قتل الطفل المجني عليه، لسرقة التوك توك الخاص به.

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة، لمروره بأزمة مالية، فاضطرلاستدراج المحني عليه، وقتله لسرقة أمواله والتوك توك الخاص به وبيعه.

واعترف المتهم أنها لم تكن الجريمة الأولى له، بل سبق وقتل صديقه وشريكه في العمل، وقام بتقطيع الجثة وتذويبها بمياه نار للتخلص من الجثة، ثم ألقى المتبقي منها في بحر يوسف بالفيوم، لخلاف بينهما على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم.

وتحرر المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم، وتم إحالته لمحكمةالجنايات التي اصدرت قرارها السابق فى جلسة اليوم .