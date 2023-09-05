بعد التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. ما هى مهامه
تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .
وأوضح الدكتور البرلماني طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يعد كيان غير هادف للربح ، ويكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري .
فيما أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الانضمام إلى التحالف من مؤسسات المجتمع الأهلي وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الانسحاب منه اختياريًا.
وأشار إلى أنه يتم خلال الفترة القادمة تشكيل لجنة مؤقتة لإستقبال الجمعيات والمؤسسات والكيانات الراغبة في الانضمام إلى التحالف وتنتهي أعمال اللجنة في غضون 3 شهور.
10 معلومات عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومهامه:
- يدار التحالف بأسلوب ديمقراطي من مجلس أمناء منتخب من الجمعية العامة وعدده 25 عضو 21 منهم منتخبين و4 معينين من قبل رئيس الجمهورية.
- يتمتع التحالف بعدد من االمزايا منها "الإعفاء من رسوم التسجيل والضرائب ورسوم الدمغة والضرائب العقارية وتخفيض 50% من الاستهلاك الكهرباء والمياه والغاز".
- يجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
- يجوز له أن يكون له فروع خارج جمهورية مصر العربية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها النظام الأساسي.
- يخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه .
- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع للعمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية والعمل على إرتقاء بشخصيه الفرد بإعتباره القاعدة الأساسية .
- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
- دعم وتنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة المعنية.
- إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية.
- عقد مؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي وغرس ثقافة العمل التطوعي.