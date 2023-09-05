بعد التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.. ما هى مهامه

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصديقه على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

وأوضح الدكتور البرلماني طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف يعد كيان غير هادف للربح ، ويكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري .

فيما أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الانضمام إلى التحالف من مؤسسات المجتمع الأهلي وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاصة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الانسحاب منه اختياريًا.

وأشار إلى أنه يتم خلال الفترة القادمة تشكيل لجنة مؤقتة لإستقبال الجمعيات والمؤسسات والكيانات الراغبة في الانضمام إلى التحالف وتنتهي أعمال اللجنة في غضون 3 شهور.

10 معلومات عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومهامه: