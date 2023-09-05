صورة جماعية للرئيس السيسي مع ضيوف مؤتمر السكان والصحة

قبل بدء فاعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية، مع المشاركين فى المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية، المنعقد حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.



أكد الرئيس السيسي علي ضرورة الالتزام بانعقاد المؤتمر بصفة سنوية.

يأتي المؤتمر في إطار تعهدات الدولة المصرية والتزاماتها الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدًا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية، على هامش المؤتمر من المقرر إقامة معرض يستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان.

ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.