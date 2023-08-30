ورشه عمل تفاعلى وفيلم عن الصحة الانجابية وصحة المراهقين بمركز شباب المعصرة بالوادي الجديد
نفذت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد الممثلة في إدارة تمكين الشباب خطة من أجل تثقيف الشباب والمراهقين حول الصحة الانجابية وصحة المرأة، وذلك ضمن خطة أندية السكان. وقد شارك في هذه الجلسة التثقيفية عدد 20 من الفتيات والنساء.
تحدثت المدربة ولاء طه كامل محمد خلال الجلسة حول أهمية التنمية وعرضت فيلمًا وثائقيًا يتطرق إلى صحة الإنجاب والصحة الجنسية للمراهقين. وأشارت ولاء إلى أن الصحة الانجابية تعتبر جزءًا أساسيًا من الصحة العامة وتشمل السلامة البدنية والنفسية والأمور الصحية الشخصية، بما في ذلك عملية الإنجاب والوظيفة الإنجابية في جميع مراحل الحياة. وتعكس الصحة الانجابية مستوى الصحة العام للرجل والمرأة في سن الإنجاب.
وأضافت ولاء أنها تهدف من خلال التعريف بالصحة الانجابية للشباب والمراهقين إلى تثقيفهم وتعريفهم بفترة المراهقة وتشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض المعدية والأمراض المزمنة وأمراض الفم والأسنان، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التغذية السليمة.
تأتي هذه الجلسة التثقيفية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة من بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.
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- اللواء دكتور محمد الزملوط
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- الدكتور عبدالعزيز طنطاوى
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- ورشه عمل تفاعلى وفيلم عن الصحة الانجابية وصحة المراهقين بمركز شباب المعصرة