ننشر السيرة الذاتية للدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، قرارا حمل رقم 241 لسنة 2023، والذى يتضمن تعيين الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل مديرية الصحة بمحافظة دمياط، للعمل وكيلا لوزارة الصحة فى محافظة قنا، وذلك خلفا للدكتور راجي تواضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا السابق .

الدكتور محمد يحيي بدران من مواليد محافظة دمياط، درس بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة، بعدها عمل كمنسق مركزى لطب الأسرة بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة، وذلك في عام 2009.

وفى عام 2010 عمل مساعد مدير الإدارة الصحية بدمياط، ثم مساعدا لإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بدمياط فى الفترة من 2010 وحتى 2013، إلى أن وصل إلى منصب مدير إدارة التخطيط بمديرية دمياط، ومنها إلى العمل وكيلا لمديرية الصحة بدمياط من عام 2019، وحتى صدور قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، اليوم تكليفه ليعمل وكيلا لوزارة الصحة فى محافظة قنا .