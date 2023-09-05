8 آلاف شخص سجلوا على الموقع الإلكتروني لحضور المؤتمر العالمي للسكان

افتتح "اليوم"الرئيس عبد الفتاح السيسي فاعليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 'والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان بأحد فنادق العاصمة الإدارية، بحضور ٨ الاف شخص من مصر وباقي دول العالم.

يتضمن المؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر، بالإضافة الي 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، كما شارك في المؤتمر البرنامج العلمي للزمالة المصرية بواقع 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخص في 31 تخصص.

شارك في المؤتمر المعنيين بقضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي، والإقليمي والوطني، وعدد من الوزراء، والسفراء، وصناع القرارات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام.

في كلمته أكد الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة علي تأكيد القيادة السياسية علي تحسين الخصائص السكانية للسكان وربطها باهداف التنمية المستدامة'واشار الي ارتفاع منحني السكان بعد ت اجعه من جديد'ممما استدعي الرجوع للوراء لمناقشة الأسباب الجوهرية لهذة الردة'، يناقش المؤتمر التجارب الرائدة وافضل الممارسات الصحية وفى مجال الصحة الإنجابية وتحسين الخصائص السكانية في مختلف دول العالم يناقش السياسات المتكاملة القائمة على الأدلة والبراهين العلمية من اجل مستقبل صحى أفضل للمصريين ودور منظمات المجتمع المدني لدعم قضايا الصحة والسكان من اجل سكان اصحاء يحققون تنمية مستدامة للدولة المصرية

..كذلك مناقشة تأثير التغييرات السكانية على التنمية وكذلك التغيرات المناخية والامن المائي والغذائي على الصحة.. الصحة العامة والصحة الواحدة حياة صحية افضل وتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لكل المصريين من خلال برامج صحية مستدامة تعتمد على مفهوم الصحة بمفهومها الاوسع ليس الصحة فقط علاج من الامراض وانما حالة من الكمال البدني و النفسي والروحي والاجتماعي وتمكين المرأة ودور المرأة في الرفاهية الصحية وتحقيق الأفضل للسكان

الصحة النفسية وعلاقتها بالتنمية والصحة العامة كل تلك المحاور سيتم النقاش فيها وسيتم الوصول الى توصيات يرعاها السيد الرئيس لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري

المؤتمر له شق استراتيجي وشق علمي مهم جدا يهم العاملين بالقطاع الصحي ولا شك ان التطوير المهني المستمر هو واحد من ضمن اهداف المسؤولين عن القطاع الصحي في مصر وكذلك العاملين ومقدمي الخدمات الصحية وان تحصل الدورات العلمية في المؤتمر على شهادة المجلس الصحي المصري وهى الجهة المسؤولة عن التطوير المهني المستمر وهذا دليل على مدى أهمية وجودة وكثافة المادة العلمية التي سوف تقدم للعاملين بالقطاع الصحي في المؤتمر ولهذا فالدعوة موجه لكل العاملين بالقطاع الصحي والمهتمين بقضايا قطاع الصحة والسكان لحضور جلسات هذا المؤتمر العالمي الهام

هذا مزج ما بين التجارب المصرية الناجحة والروى المصرية والتجارب العالمية الناجحة في مجال الصحة وتحسين الخصائص السكانية للوصول باستراتيجيات موحدة مصرية الطابع عالمية المحتوى نستطيع من خلالها تحقيق الرفاهية والرخاء الصحي للشعب المصري بالمفهوم الشامل للصحة