قصة مفاوضات الاتحاد السعودي لضم "نايف أكرد"

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن دخول مسؤولى اتحاد جدة السعودي، في مفاوضات جادة مع إدارة نادي وست هام يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات مدافع الفريق خلال الفرتة الحالية.

وأكدت دخول لاعب عربي جديد من الدوري الإنجليزي على رادار نادي الاتحاد السعودي.

ويرغب اتحاد جدة فى التعاقد مع المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد، فيما لاقي العرض السعودي رفض اللاعب نفسه إتمام الصفقة.

وعرض النمور مبلغ على مدافع وست هام، يقدر بـ 10 أضعاف راتبه الحالي، والذي يبلغ 2.6 مليون يورو سنويا.

ويلعب نايف أكرد مع وست هام قادما من صفوف رين الفرنسي صيف 2022 مقابل 30 مليون جنيه استرليني بعقد يمتد حتى 5 سنوات.

الاتحاد السعودي يحصل على توقيع سيرجيو راموس

وأكدت تقارير صحفية سعودية حصول نادي الاتحاد على توقيع المدافع الإسباني الكبير سيرجيو راموس، ضمن خطة النمور لدعم صفوفها خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقالت صحيفة "سبورت 24" السعودية الشهيرة في تقرير لها: " الاتحاد يوقع مع المدافع الاسباني سيرجيو راموس لمدة موسم واحد مع أفضليه التجديد لموسم آخر ".

وأشارت المصادر أن مفاوضات الاتحاد مع المدافع الإسباني جاءت بعد موافقة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، حيث يبحث المدرب عن مدافع قوي لاستعادة توازن الفريق في الصفوف الخلفية بعد إصابة حجازي.

ويعد سيرجيو راموس هو خامس أكثر من سجل أهداف من المدافعين في تاريخ كرة القدم بواقع 133 هدًا، سجل منها 101 بقميص ريال مدريد، و23 هدف مع منتخب اسبانيا، و6 أهداف مع باريس سان جيرمان، و3 مع اشبيلية.

وتكشف لغة الأرقام عن القدرات الكبيرة التي يمتلكها راموس حيث أنه لم يهدر اي ركلة جزاء في آخر 25 مرة قام بتنفيذها في مشواره مع الأندية.