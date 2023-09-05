الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

7.7 مليار جنيه صافي أرباح الشرقية "إيسترن كومباني" السنوية

ايسترن كومباني
ايسترن كومباني

أعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو2023، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره7.7 مليار جنيه تقريبا، مقابل4 مليار جنيه العام السابق عليه بزيادة 90%.

كما اقترح مجلس الإدارة توزيع 3.75 جنيه للسهم الواحد وعرض الأمر على الجمعية العمومية العادية.

كانت  شركة الشرقية - إيسترن كومباني، قد اعلنت مؤخرا إن استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على 30% من رأس مال الشركة لن يؤثر على حصة "إيسترن كومباني" في الشركة المتحدة للتبغ والبالغة 24%.

قالت الشركة في بيان للبورصة، أنه بموجب الاتفاقية ستحتفظ القابضة للصناعات الكيماوية على حصة قدرها 20.9% من رأس مال ايسترن كومباني.

وكانت وقّعت أمس الأحد، اتفاقية استحواذ جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني).

وبموجب الاتفاقية، تستحوذ شركة جلوبال للاستثمار على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (ايسترن كومباني) بمبلغ 625 مليون دولار بما يعادل مبلغ (19.33 مليار جنيه) (١٩,٣٣٦,٦٢٥,٠٠٠ جنيه)، مع قيام المشتري بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.

 بينما تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بحصة قدرها 20.9%؜ من رأس مال الشركة الشرقية، وهي شراكة استراتيجية تسهم في تطوير هذه الصناعة وتحقيق الاستقرار للسوق والمحافظة على حقوق العاملين.

 

 

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