ميسي يقود "إنتر ميامي" الأمريكي إلى رقم قياسي

صنع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين ليسهم في فوز فريقه "إنتر ميامي" 3-1 على "لوس أنجليس" حامل لقب دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم.

ومنح ميسي تمريرتين حاسمتين لجوردي ألبا، زميله السابق في "برشلونة"، وليوناردو كامبانا، في الشوط الثاني بعد أن افتتح فاكوندو فارياس، التسجيل لـ"إنتر"، في الدقيقة 14.

وحقق "إنتر ميامي" رقما قياسيا بعد سلسلة من مباريات الفريق الخالية من الهزيمة في 11 مباراة في جميع المسابقات ولأول مرة.

وهذا الانتصار الثاني لـ"إنتر" في ثلاث مباريات في الدوري مقابل تعادل واحد بعد وصول ميسي، في يوليو الماضي، والذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الأمريكي- المكسيكي.

ولا يزال "إنتر ميامي" في المركز القبل الأخير في القسم الشرقي، بينما يحتل "لوس أنجليس" المركز الثالث في ترتيب الغرب.