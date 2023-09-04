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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل النواب وأمين عام البرلمان ينعيان المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس النواب

المستشار سامي مهران
المستشار سامي مهران

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 وفاة المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب

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ونعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، المغفور له بإذن الله المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم المستشار أحمد مناع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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