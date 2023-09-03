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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. رئيس تشريعية النواب يقترح زيادة صلاحيات لجنة الأحزاب

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

اقترح إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحالي و رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بزيادة صلاحيات اللجنة.

وأوضح الهنيدي خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية أن هذه اللجنة طبقا للمادة ٨ تختص بفحص اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية و التواصل مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن هناك كثير من الحديث عن تشكيل هيئة تكون مختصة بهذا الموضوع للخروج من تبعيه القضاء.

وأكد رئيس لجنة شئون الأحزاب الأسبق على أن تكون اللجنة جزء من العمل القضائي، لأن هذا هو الأمانة السياسية لعدم تدخل أي جهة سياسية في الأحزاب، والمطلوب زيادة إمكانيات هذه اللجنة، لأن إمكانياتها ضعيفة جدا و الاهتمام بالخبرات الفنية التي تضم للجنة، وكذلك لابد من توفير الأجهزة اللازمة لعمل هذه اللجنة، مؤكدا على أهمية تبعيتها للقضاء.

وطالب بمنح  أعضاء اللجنة مزيد من الاختصاصات مثل تجميد الحزب لمدة سنة حتى يتم توفيق أوضاعه. 

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