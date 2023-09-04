روسيا تُعلّق مُجددًا على إقالة وزير الدفاع الأوكراني

أعرب وزير الدفاع الروسي، "سيرجي شويجو"، عن ثقته في أن موقف أوكرانيا يعتمد على رأي السلطات الأمريكية، وليس وزير الدفاع الأوكراني، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الإثنين.

وجاءت تصريحات شويجو تعليقًا على إقالة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس، وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف.

ونقلت قناة "زفيزدا" التليفزيونية عن وزير الدفاع الروسي قوله: "الأمر لا يعتمد على من سيكون وزيرًا للدفاع، كل هذا يتوقف على ما ستقوله واشنطن".

ويوم أمس الأحد، أعلن زيلينسكي قرار إقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف (أوميروف) ليحل محله.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على قناته في "تلجرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".

إقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف:

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال حديثه مع الصحفيين، بأنه يعرف بإقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، لكنه يمتنع عن التعليق على الأنباء بشكل علني.

وقال بايدن أثناء تواجده في ولاية ديلاوير، يوم الأحد، إنه على علم بأن زيلينسكي قد استبدل وزير الدفاع لديه. وردًا على سؤال عما إذا كان لديه أي تعليق، قال بايدن "ليس علنا".

وفي وقت سابق، مساء الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم عمروف ليحل محله.

من جانبه، صرح رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، بأن إقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف مرتبطة بفشل "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعًا في الغرب.