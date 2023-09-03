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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يُقيل وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أميروف، رئيس صندوق ممتلكات الدولة، ليحل محله.

 

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وقال زيلينسكي، إن وزارة الدفاع تحتاج إلى أساليب جديدة في التعامل مع الجيش والمجتمع، بعدما خاض أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوما من حرب واسعة النطاق.

وأشار إلى أنه سوف يقترح تعيين رستم أوميروف وزيرًا للدفاع في أوكرانيا خلفًا لريزنيكوف، مضيفًا "البرلمان الأوكراني يعرف هذا الرجل جيدا، أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".

 

إقالة وزير الدفاع الأوكراني

وفي وقت سابق، ذكر الموقع الإلكتروني الأوكراني "أوكراينسكا برافدا"، نقلا عن مسؤولين في الحكومة والبرلمان الأوكرانيين لم يكشف عن هوياتهم، أن البرلمان الأوكراني قد يصوت على إقالة وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.

قال عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي سيقيل وزير دفاعه أليكسي ريزنيكوف الأسبوع المقبل.

وأضاف زيليزنياك أن رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف قد يحل محل ريزنيكوف.

يشار إلى أنه بموجب القانون، يعين الرئيس الأوكراني وزير الدفاع؛ ويجب أن يصوت البرلمان على التعيين والإقالة.

 

 طفرة في إنتاج مختلف الطائرات المسيرة الأوكرانية

وفي آخر تصريحاته، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف، حيث تشن البلاد هجمات متكررة بطائرات مسيرة على الأراضي الروسية.

وقال ريزنيكوف، لوكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية الحكومية: "أعتقد أن هذا الخريف سيكون هناك طفرة في إنتاج مختلف الطائرات المسيرة الأوكرانية: الطائرة، العائمة، الزاحفة، وما إلى ذلك، وسيستمر هذا في النمو من حيث الحجم".

وأضاف أن "أحد أسباب نمو الإنتاج هو أن السلطات خفضت اللوائح والقوانين المختلفة".

وقال وزير الدفاع الأوكراني: "لذا قمنا بإعادة كتابة اللوائح... وقمنا بتبسيط العمليات. وأعتقد أننا نجحنا أيضًا في ذلك ومنحنا الفرصة لمثل هذا التعزيز. خاصة بالنسبة لمصنعي الطائرات بدون طيار الذين بدأوا الإنتاج من المخازن".

 

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