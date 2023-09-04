شاب يُقبل مياه النافورة ويعانقها بذراعيه

شاب يقبل المياه، فكرة سيئة جدا طرت ببال شاب عشريني، في محاولة منه لتقبيل المياه المتصاعدة حتى ارتفاع 140 مترا من النافورة الضخمة في بحيرة جنيف.

نافورة مياه ضخمة في بحيرة جنيف

ورغم المنع التام من الوصول إلى هذه المنطقة، إلا ن هذا الشاب حاول أكثر من مرة الوصول إلى منطقة نافورة المياه، والتي كانت أن تتسبب في إنهاء حياته، بسبب قوة ضغط المياه الصادرة من النافورة.

وعبر هذا الشاب حاجز الوصول إلى نافورة المياه، وذلك على الرغم من المنع التام للاقتراب منها، وحاول هذا الشاب في بداية الأمر أن يضع وجهه على الفوهة التي تتدفق فيها المياه، إلا انها كانت سببًا في أن ترمي به إلى الخلف، حيث إن هذه المياه تتدفق بسرعة كبيرة، تصل سرعتها 200 كيلو متر في الساعة.

وبعد أن استعاد قواة، حاول هذه الشاب أن يقترب اكثر من نافورة المياه، وحاول أن يعانقها بذراعيه، إلا أنها لم يستغرق ثانية واحدة ليكون جسده في مكان عالي وعلى ارتفاع عالي في السماء، فسقط على الارض التي تحيط بالفوهة.