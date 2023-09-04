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الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر سبتمبر

فاتورة المياه
فاتورة المياه

فاتورة المياه لشهر سبتمبر.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه عن شهر سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لدفعها، وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

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الثلاثاء القادم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالمنصورة

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مكتب لتحصيل إيرادات شركة المياه بشرق النيل ببنى سويف


دفع الفواتير إلكترونيًا

وقد أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف خدمات الاستعلام عن دفع الفواتير الخاصة بها إلكترونيًا.


التحول الرقمي 


ويأتي ذلك في إطار التحول الرقمي التي تقوم به الدولة المصرية وذلك للتسهيل على المواطنين حيث يمكنهم الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر.


خطوات الاستعلام


الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب من خلال الرابط https://www.hcww.com.eg/bill-calc/
الضغط على دفع الفواتير الشهرية 
 تسجيل بيانات صاحب العداد
كتابة قراءة العداد
الضغط على زر الاستعلام
يظهر على الشاشة إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري
ويمكن دفع فاتورة المياه عن طريق ما يلي: 
ماكينة الصراف الآلي للبنوك
مكاتب البريد
كما يمكن الدفع عن طريق فوري، مصاري

كيفية تقديم شكاوى


ويمكن تقديم أي شكاوى متعلقة بالمياه والصرف الصحي من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 حيث أنه يتميز بسرعة التواصل الفعال والمباشر مع المواطنين.
كما يمكن تلقي طلبات التعاقدات وتوصيل المياه والصرف الصحي، وخدمة استبدال وإصلاح العدادات وفحصها وغيرها من الخدمات الإلكترونية من خلال البوابة التجارية.


الاستعلام عن فاتورة المياه بالطرق التقليدية 


كما يمكن الاستعلام عن فاتورة المياه  بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى مقر فرع شركة المياه في المنطقة الخاصة بالمواطن، والاستعلام عن الفاتورة وخلال ذلك يمكنه دفع الفاتورة من خلال المكتب والحصول على وصل المياه أو عن طريق المحصلين التابعين لشركة المياه.

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