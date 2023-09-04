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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

أسعار اليورو
أسعار اليورو

استقرت أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، 4 سبتمبر في محلات الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

 

 اليورو الأوروبي

 

أسعار صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه سجلت في البنك الأهلي المصري، شراء 33.12 جنيه للشراء، 33.34 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 33.23  جنيه للشراء، و 33.45 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف اليورو الأوروبي حققت في البنك التجاري الدولي 33.23 جنيه للشراء، و 33.46 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر اليورو 33.28 جنيه للشراء، و 33.38 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف اليورو الأوروبي بلغت في بنك مصر 33.12 جنيه للشراء، 33.33  جنيه للبيع، وبلغ سعره مقابل الجنيه في المصرف المتحد 33.06  للشراء، 33.44 جنيه للبيع. 

 

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انخفاض جماعي لأسعار العملات العربية بالبنوك اليوم 4-9-2023

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أسعار العملات العربية والأوروبية في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية

 

العملات الأوروبية والآسيوية

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري بلغ 33.30  للشراء، و33.45 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.93 جنيه للشراء، 39.11 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.45 جنيه للشراء، 35.01 جنيه للبيع.

 

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.66 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.46 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.79 جنيه للشراء، 2.80  جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 21.06 للشراء، 21.15 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.24  جنيه للشراء، 4.25 جنيه للبيع.

 

 

أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري

 

 العملات العربية

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.96 جنيه للشراء، 100.41 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحــريني عند سعر 81.77  جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريـال العمــاني، سعر 80.07  جنيه للشراء، 80.62  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45  جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينـار الأردنـي، عند مستوى 43.51 جنيه للشراء، 43.72 جنيه للبيع.

 

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