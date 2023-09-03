أسعار العملات العربية والأوروبية في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد

أسعار العملات.. واصلت أسعار العملات العربية والاجنبية استقرارها وثباتها أمام الجنية المصري خلال مستهل التعاملات الصباحية في البنوك المصرية والشركات المصرفية على أخر قيمة مصرفية سجلتها يوم الخميس الماضي، حيث يُعد اليوم الاحد هو أول أيام العمل في القطاع المصرفي بعد اجازة دامت يومان، وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، بالتزامن مع انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك واستئناف العمل بها اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاجنبية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، وجاءت الاسعار على النحوالاتي:

أسعار العملات العربية والاجنبية صباح اليوم الأحد في البنوك

العملات

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.50 جنيه للشراء، و33.66 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل المركزي نحو 99.99 جنيه للشراء، و100.44 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.29 جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي، واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع داخل بنك مصر، وجاء سعر اليورو أمام الجنيه عند 33.29 جنيه للشراء و33.5 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع داخل بنك مصر، واستقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 99.82 جنيه للشراء و100.09 جنيه للبيع.