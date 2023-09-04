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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ساندي مراد: إحباط أقاربي سبب نجاحي في عالم الفن

الفنانة ساندي مراد
الفنانة ساندي مراد

قالت الفنانة ساندي مراد، إنها قدمت دور خادمة في مسلسل "كوفيد 25" للمخرج أحمد نادر جلال، مشيرة إلى أنها قدمت دور الخادمة في البداية كوميدي، ولكن المخرج طلب منها تقديم الدور بشكل عادي بعيدًا عن الكوميديا، فقامت بتنفيذ الأمر على الفور، معقبة: "كنت خايفة يقولي أنت بتجودي لما قدمت الدور بشكل كوميدي، ويطردني من اللوكيشن".

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وأضافت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامي فريد فهمي، ببرنامج "حقي وحقك"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المخرج أعجب بصورة كبيرة بأدائها، ومدير التصوير أخبرها بذلك قائلاً: "برافو عليكي أنتي عجبتي المخرج، فقلت أنا كده هكسر الدنيا".

ولفتت إلى أن الكثير من أقاربها كانوا يحبطوها من دخول عالم التمثيل من خلال القول: "أنتي مش هتوصلي، وهذا الأمر جعلني أتحدى نفسي وأدخل عالم التمثيل وأنجح".

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