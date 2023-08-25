ساندي تطرح جديدها .. "اللولبية" بتوقيع عزيز الشافعي

طرحت الفنانة ساندي، أغنية جديدة بعنوان "اللولبية" بلمسات الشاعر والملحن عزيز الشافعي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب ومنصات الإستماع الشهيرة.

أغنية “اللولبية” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتقول كلماتها:" بطَّل تعطّل فيا

وتأثر عليا بالسلبية اللولبيه بتاعتك

وبأفكارك الغبيه

يائس وبائس حاسس دايماً بالمؤامره

رافض المغامره حمرا اشارتك

وانا سايباك ماشيه معديه

عكتها عكه عكه

وسعلي سكه سكه

دا انت لعيب سكه سكه

وعاملي فيها ابو مكه

دانا دوبت خلاص على تكه

ولا هحزن ولا هتشكّى

شكتني في قلبي الشكه

وحشتني الضحكه

وسع مداركك لو مقفل مش هشاركك

في الجريمه دي وهفارقك

انا مش عايزه اوصل للمرحله ديه

انا عايزه اعيش

سيب ايديا ما تمسكنيش

انا في الجري ما تعرفنيش

حاسب دانا واخده ميدالية اولمبية

دانا دوبت خلاص على تكه

ولا هحزن ولا هتشكّى

شكتني في قلبي الشكه

وحشتني الضحكه

بطل بطل بطل بطل

لا بطل بطل بطل

بطل بطل

بطَّل تعطّل فيا

وتأثر عليا بالسلبية اللولبيه بتاعتك

وبأفكارك الغبيه

يائس وبائس حاسس دايماً بالمؤامره

رافض المغامره حمرا اشارتك

ماشيه معديه

بطل بطل بطل بطل ".

وسبق وتعاونت ساندي مع عزيز الشافعي من خلال أغنية “بعد التان”، والتي حققت إنتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

أغنية “بعد التان” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وتقول كلماتها:"

بعد التان انت جنان احلو كمان وكمان مابقاش في القلب مكان

بعد التان انت جنان احلو كمان وكمان مابقاش في القلب مكان

انا قلقان تتغر علينا تشوف نفسك على قلبي الملهوف

لا استنى اعمل معروف حبه كمان

انا قلقان تتغر علينا تشوف نفسك على قلبي الملهوف

لا استنى اعمل معروف حبه كمان

لا جبار كدا هنهار الليل

يا حبيبي نهار والقلب مولع

نار بسببك انت

لا دانت ما تتسابش وان ضعت ما تتجابش

وعليك بنأمن وازاي نطمن وانت عنيك حلوين لا ده انت تجنن

مش مضمون بصراحه لا مش مضمون

ياللي انت بحبك بجنون خليك هادي كده موزون حبه كمان

انا قلقان تتغر علينا تشوف نفسك علي قلبي الملهوف

لا استني اعمل معروف حبه كمان

مش مضمون بصراحه لا مش مضمون

ياللي انت بحبك بجنون خليك هادي كده موزون حبه كمان

انا قلقان تتغر علينا تشوف نفسك علي قلبي الملهوف

لا استني اعمل معروف حبه ".